Nike Air Force 1 '07 PRM
男子空军一号运动鞋板鞋
¥809¥99919% 折让
Nike Air Force 1 '07 PRM 男子空军一号运动鞋采用利落皮革、休闲款型搭配恰如其分的亮泽感效果，为人们所熟知的特色平添一抹光彩，焕新演绎元年款篮球鞋昔日风采。鞋款饰有精致标志、链条鞋带扣、金属按扣结合内附配饰，让你在不同场合展现时尚风范。
- 显示颜色： 白色/黑/金属银/白色
- 款式： DA8571-100
Nike Air Force 1 '07 PRM
¥809¥99919% 折让
出众设计，耳目一新
Nike Air Force 1 '07 PRM 男子空军一号运动鞋采用利落皮革、休闲款型搭配恰如其分的亮泽感效果，为人们所熟知的特色平添一抹光彩，焕新演绎元年款篮球鞋昔日风采。鞋款饰有精致标志、链条鞋带扣、金属按扣结合内附配饰，让你在不同场合展现时尚风范。
其他细节
- 皮革与合成材质组合鞋面，增添传统风范，缔造出众耐穿性和支撑力
- 金属元素搭配链条鞋带扣和匠心配饰带来恰到好处的光泽感魅力
- Nike Air 缓震配置专为篮球运动打造，轻盈舒适
- 加垫低帮鞋口，造型利落，舒适非凡
产品细节
- 金属按扣搭配匠心配饰
- 鞋头打孔设计
- 泡绵中底
- 显示颜色： 白色/黑/金属银/白色
- 款式： DA8571-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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