 

Nike Air Force 1 '07 PRM

男子空军一号运动鞋板鞋

¥809¥99919% 折让

Nike Air Force 1 '07 PRM 男子空军一号运动鞋采用利落皮革、休闲款型搭配恰如其分的亮泽感效果，为人们所熟知的特色平添一抹光彩，焕新演绎元年款篮球鞋昔日风采。鞋款饰有精致标志、链条鞋带扣、金属按扣结合内附配饰，让你在不同场合展现时尚风范。


  • 显示颜色： 白色/黑/金属银/白色
  • 款式： DA8571-100

Nike Air Force 1 '07 PRM

¥809¥99919% 折让

出众设计，耳目一新

Nike Air Force 1 '07 PRM 男子空军一号运动鞋采用利落皮革、休闲款型搭配恰如其分的亮泽感效果，为人们所熟知的特色平添一抹光彩，焕新演绎元年款篮球鞋昔日风采。鞋款饰有精致标志、链条鞋带扣、金属按扣结合内附配饰，让你在不同场合展现时尚风范。

其他细节

  • 皮革与合成材质组合鞋面，增添传统风范，缔造出众耐穿性和支撑力
  • 金属元素搭配链条鞋带扣和匠心配饰带来恰到好处的光泽感魅力
  • Nike Air 缓震配置专为篮球运动打造，轻盈舒适
  • 加垫低帮鞋口，造型利落，舒适非凡

产品细节

  • 金属按扣搭配匠心配饰
  • 鞋头打孔设计
  • 泡绵中底
  • 显示颜色： 白色/黑/金属银/白色
  • 款式： DA8571-100

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