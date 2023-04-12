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      Nike Air Force 1 '07 PRM

      男子运动鞋

      ¥999

      Nike Air Force 1 '07 PRM 男子运动鞋采用匠心打造，旨在纪念这座城市过去和现在的繁荣景象。Swoosh 标志融入装饰艺术元素，旨在向 20 年代和 30 年代的国泰电影院和百乐门等经典建筑风格致敬。漆皮和匠心皮革融入金属色元素装饰，以复古外观演绎时尚经典之作。

      • 显示颜色： 白色/金属金/淡雅金/清透色
      • 款式： CU2991-197

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