Nike Air Force 1 CMFT Signature QS

男子运动鞋

¥1,099

Nike Air Force 1 CMFT Signature QS 男子运动鞋搭载半透明鞋面和反光拼接设计，打造出足以匹配 Kyrie Irving 这一名字的独特非凡风采。鞋面饰有 Irving 的签名和“K”字设计，且每双运动鞋附赠一双专属的配套 Nike Elite 运动袜，袜身设计中巧妙融入他的个人格言——“求胜若渴，虚怀若谷”。

  • 显示颜色： 黑/大学红/旅行黄
  • 款式： 687843-001

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。