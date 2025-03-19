Nike Air Force 1 CMFT Signature QS 男子运动鞋搭载半透明鞋面和反光拼接设计，打造出足以匹配 Kyrie Irving 这一名字的独特非凡风采。鞋面饰有 Irving 的签名和“K”字设计，且每双运动鞋附赠一双专属的配套 Nike Elite 运动袜，袜身设计中巧妙融入他的个人格言——“求胜若渴，虚怀若谷”。

显示颜色： 黑/大学红/旅行黄

款式： 687843-001