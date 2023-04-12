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      Nike Air Force 1 EAS

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      Nike Air Force 1 EAS 女子运动鞋生动演绎战靴传奇，集经典风格与新颖利落细节于一身，以趣味设计彰显经典篮球鞋款的魅力。鞋舌上的裂纹鸡蛋图案透出 Swoosh 标志；柔和配色点亮整体外观。

      • 显示颜色： 白色/超蓝/星云紫/微黄绿
      • 款式： CW0367-100

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