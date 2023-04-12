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      Nike Air Force 1 Flyknit 2.0 男子运动鞋灵感源自 1982 年起便主宰球场的鞋款，采用轻盈感出众的 Flyknit 结构，再现 AF1 风潮。该设计以轻盈风格演绎传统篮球鞋魅力。

      • 显示颜色： 米褐/赭石沙色/帆白
      • 款式： CI0051-200

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