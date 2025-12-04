 
Air Force 1 GORE-TEX 男子空军一号运动鞋 - 灰黑/速度黄/黑

Air Force 1 GORE-TEX

男子空军一号运动鞋

¥1,199
灰黑/速度黄/黑
土绿/速度黄/红杉绿
山峰白/米白/速度黄/山峰白
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

AF1 以结实耐穿著称，而如今 Air Force 1 GORE-TEX 男子空军一号运动鞋焕新打造至新境界。皮革鞋面搭配 GORE-TEX 材料，有助应对雨水入侵。Vibram 外底设计助你有效应对湿滑地面，踏出稳健步伐。这个冬天，由你主宰。


  • 显示颜色： 灰黑/速度黄/黑
  • 款式： HV5953-001

其他细节

  • 皮革鞋面，经久耐穿
  • Vibram 外底，打造出众抓地力与耐穿性

产品细节

  • 加垫鞋口
