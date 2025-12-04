AF1 以结实耐穿著称，而如今 Air Force 1 GORE-TEX 男子空军一号运动鞋焕新打造至新境界。皮革鞋面搭配 GORE-TEX 材料，有助应对雨水入侵。Vibram 外底设计助你有效应对湿滑地面，踏出稳健步伐。这个冬天，由你主宰。

