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      Nike Air Force 1 High '07 LV8 Sport

      男子运动鞋

      ¥849

      深藏青/白色/大学红
      白色/游戏宝蓝/队橙

      穿上 Nike Air Force 1 High '07 LV8 Sport 男子运动鞋，向你挚爱的 NBA 球队致敬。采撷 1982 元年篮球鞋款设计，匠心搭配醒目球队标志色和时尚炫彩元素。

      • 显示颜色： 深藏青/白色/大学红
      • 款式： AV3938-400

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