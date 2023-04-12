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      Nike Air Force 1 HO20 BG

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      Nike Air Force 1 HO20 BG 大童运动童鞋展现出众 Swoosh 风范。从后跟到鞋舌，一睹 Swoosh 设计。该款低帮运动鞋融合街头造型与复古篮球魅力，经典耐穿，塑就易搭风范。鞋底加入大众熟知且钟爱的 Air 缓震技术，向1982年元年款致敬。

      • 显示颜色： 白色/黑/浅姜黄
      • 款式： DH2947-100

      尺寸与尺码

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