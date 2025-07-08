Nike Air Force 1 Low Canvas
男子空军一号运动鞋
16% 折让
舒适、耐穿、隽永，经典潮鞋凭实力备受推崇。 Nike Air Force 1 Low Canvas 男子空军一号运动鞋采用经典 80 年代结构搭配耐穿帆布，令你在球场内外都能时尚有型。
- 显示颜色： 尘光子色/游戏宝蓝/淡象牙白/烟灰蓝
- 款式： HV1204-001
Nike Air Force 1 Low Canvas
16% 折让
舒适、耐穿、隽永，经典潮鞋凭实力备受推崇。 Nike Air Force 1 Low Canvas 男子空军一号运动鞋采用经典 80 年代结构搭配耐穿帆布，令你在球场内外都能时尚有型。
其他细节
- 织物鞋面，舒适耐穿
- Nike Air 缓震配置专为提升篮球运动表现而设计，缔造轻盈缓震性能
- 橡胶外底搭配经典篮球圆形支点设计，铸就出众抓地力与耐穿性
产品细节
- 加垫鞋口
- 泡绵中底
- 显示颜色： 尘光子色/游戏宝蓝/淡象牙白/烟灰蓝
- 款式： HV1204-001
Air Force 1
Air Force 1 作为篮球鞋佳选首次亮相于 1982 年，并在 90 年代开始崭露头角。 经典的全白 AF1 呈现简约外观，无论在球场还是在街头均备受追崇。 Air Force 1 从嘻哈文化中汲取灵感，推出各式特别联名款和不同配色版本，成为广受青睐的经典运动鞋。 该基本款至今已经过 2000 余次迭代革新，对时尚、音乐和运动鞋文化均产生了巨大的影响。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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