Nike Air Force 1 Low Retro

¥899

舒适、耐穿、隽永，经典潮鞋凭实力备受推崇。Nike Air Force 1 Low Retro 男子空军一号运动鞋采用经典 80 年代结构搭配醒目细节，让你在球场内外都能时尚有型。

Air Force 1

Air Force 1 作为篮球鞋佳选首次亮相于 1982 年，并在 90 年代开始崭露头角。 经典的全白 AF1 呈现简约外观，无论在球场还是在街头均备受追崇。 Air Force 1 从嘻哈文化中汲取灵感，推出各式特别联名款和不同配色版本，成为广受青睐的经典运动鞋。 该基本款至今已经过 2000 余次迭代革新，对时尚、音乐和运动鞋文化均产生了巨大的影响。