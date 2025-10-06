Nike Air Force 1 Luxe
男子空军一号运动鞋板鞋
10% 折让
Nike Air Force 1 Luxe 男子空军一号运动鞋经匠心打造，焕新演绎篮球经典。鞋面搭配利落皮革，略带光泽。中底缝线设计，塑就匠心风范，外底搭配结实底纹，致敬你挚爱的都市鞋款。
- 显示颜色： 黑/黄褐色/橡皮黄/黑
- 款式： DB4109-001
Nike Air Force 1 Luxe
传世风尚，匠心设计
其他细节
- 合成材质与优质皮革组合鞋面略带光泽，增添传统风范，易于搭配
- 外底结实橡胶底纹沿袭都市风范，旨在向你挚爱的都市鞋款致敬，同时打造出色抓地力和耐穿性
- Nike Air 技术，塑就缓震迈步体验
- 圆形鞋带，易于抓握
- 顶部鞋眼搭配结实配件，打造经典外观
- 加垫低帮鞋口，造型利落，舒适非凡
产品细节
- 泡绵中底
- 鞋头打孔设计
- 两侧重叠耐克勾勾设计
- 鞋舌凹刻标志
Air Force 1 起源
1982 年，AF1 作为首款搭载 Nike Air 缓震配置的篮球鞋面世，在篮球领域掀起了一场巨大变革，很快便吸引全世界关注的目光。今天，Air Force 1 依然沿袭原版设计，为球员带来改写运动鞋历史的柔软且富有弹性的缓震体验。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
