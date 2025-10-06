 
Nike Air Force 1 Luxe 男子空军一号运动鞋板鞋 - 黑/黄褐色/橡皮黄/黑

Nike Air Force 1 Luxe

男子空军一号运动鞋板鞋

10% 折让

Nike Air Force 1 Luxe 男子空军一号运动鞋经匠心打造，焕新演绎篮球经典。鞋面搭配利落皮革，略带光泽。中底缝线设计，塑就匠心风范，外底搭配结实底纹，致敬你挚爱的都市鞋款。


  • 显示颜色： 黑/黄褐色/橡皮黄/黑
  • 款式： DB4109-001

传世风尚，匠心设计

其他细节

  • 合成材质与优质皮革组合鞋面略带光泽，增添传统风范，易于搭配
  • 外底结实橡胶底纹沿袭都市风范，旨在向你挚爱的都市鞋款致敬，同时打造出色抓地力和耐穿性
  • Nike Air 技术，塑就缓震迈步体验
  • 圆形鞋带，易于抓握
  • 顶部鞋眼搭配结实配件，打造经典外观
  • 加垫低帮鞋口，造型利落，舒适非凡

产品细节

  • 泡绵中底
  • 鞋头打孔设计
  • 两侧重叠耐克勾勾设计
  • 鞋舌凹刻标志
Air Force 1 起源

1982 年，AF1 作为首款搭载 Nike Air 缓震配置的篮球鞋面世，在篮球领域掀起了一场巨大变革，很快便吸引全世界关注的目光。今天，Air Force 1 依然沿袭原版设计，为球员带来改写运动鞋历史的柔软且富有弹性的缓震体验。

