Nike Air Force 1 Luxe
男子空军一号运动鞋板鞋
Nike Air Force 1 Luxe 男子空军一号运动鞋沿袭经典篮球鞋亮点，焕新演绎为人熟知的特色：缝制覆面、利落配色和恰到好处的篮球风格，为你赚足回头率。
- 显示颜色： 山峰白/浅骨色/山峰白
- 款式： DD9605-100
传奇风范，出众外观
其他细节
- 鞋面采用缝线覆面，缔造传统风范，打造出众支撑力
- Nike Air 技术，塑就缓震迈步体验
- 加垫低帮鞋口，造型利落，舒适非凡
- 橡胶外底搭配鞋头经典星形设计，铸就出众抓地力与耐穿性
产品细节
- 泡绵中底
- 鞋头透气孔设计
Air Force 1 起源
1982 年，AF1 作为首款搭载 Nike Air 缓震配置的篮球鞋面世，在篮球领域掀起了一场巨大变革，很快便吸引全世界关注的目光。今天，Air Force 1 依然沿袭原版设计，为球员带来改写运动鞋历史的柔软且富有弹性的缓震体验。
更多信息
- 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
• 部分商品每人限购一件，具体以付款页面为准。
• 此商品仅支持网上在线支付，且需在商品订单提交后30分钟内成功付款。超时订单将被取消。成功付款以本网站确认付款信息为准，您可以通过查询订单状态实时了解是否已成功付款。
• 网上在线成功支付需要多方协同，例如您的付款银行、支付及交易平台以及网络接入服务提供商等。自您进行支付后，各方系统需要一定时间进行数据交换直至本网站确认付款成功。
• 在此期间，一旦发生网络传输延迟或数据交换堵塞可能会影响您成功付款，因此建议您在订单提交后尽快进行付款，以避免因网络延迟未能成功付款而导致订单取消的情形出现。
• 耐克在某些情况下有权单方取消您的订单，如您已进行付款，耐克只需通过原付款平台向您退回您已支付款项，且无需承担其他责任。这些情况具体请见特别版产品订单取消规则。
• 由于不可抗力、传输迟延、耐克网站系统发生故障或遭受第三方攻击及其他耐克无法控制的情形，耐克有权暂时下架或延迟发售此商品。如您已下单购买此商品但因上述原因发生缺货的，您有权取消订单，商城亦有权取消订单，并仅需为您办理退款。
• 特别版商品由于购买人数众多，您最终有可能因该产品迅速售罄而无法买到该产品。
• 为了保障您的个人信息与财产安全，请您在支付前确认配送信息正确，订单生成之后将无法为您更改配送地址。
• 此商品为耐克推出的特别版产品，在您购买此商品前，敬请仔细阅读本网站使用条款及上述特别版产品销售规则，如您选择继续通过本网站购买此商品，代表您已同意并接受前述规则。
• 如产品详情页存在视频内容，该内容仅展示产品的一款配色。此外，图片或视频中展示的配色有可能尚未上市或已售罄，现有配色请以产品页面为准。
• 所有产品图片均为官方拍摄，但由于电脑、手机等显示设备在色彩、对比度、亮度上会存在一定差异，您所看到的图片与实物难免会存在差别。
该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！
- 此商品悬挂NFC溯源环扣 ，手机碰一碰，了解更多 ，NFC溯源环扣旨在为您提供额外的电子化产品溯源信息，所读取的溯源信息可以帮助您了解该款产品是否为耐克官方渠道售出, 请点击此处获取更多信息。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。