Nike Air Force 1 LV8
大童空军一号运动鞋
10% 折让
舒适、耐穿、隽永，经典潮鞋凭实力备受推崇。 Nike Air Force 1 LV8 大童空军一号运动鞋采用天然皮革与合成材质组合设计，经久耐穿，型格不凡，彰显经典风范。
- 显示颜色： 黑/橡皮浅褐/白色
- 款式： HQ1911-001
Nike Air Force 1 LV8
10% 折让
舒适、耐穿、隽永，经典潮鞋凭实力备受推崇。 Nike Air Force 1 LV8 大童空军一号运动鞋采用天然皮革与合成材质组合设计，经久耐穿，型格不凡，彰显经典风范。
其他细节
- 天然皮革与合成材质组合设计，塑就出众结构感和耐穿性
- Nike Air 缓震配置专为提升篮球运动表现而设计，带来轻盈缓震体验
- 圆形底纹起初专为助力篮球运动员在球场上完成转身动作而设计，结合橡胶鞋底，铸就非凡抓地力
产品细节
- 经典鞋带
- 加垫鞋口
- 鞋头打孔设计
- 显示颜色： 黑/橡皮浅褐/白色
- 款式： HQ1911-001
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。