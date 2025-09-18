 
Nike Air Force 1 LV8 大童空军一号运动鞋 - 黑/橡皮浅褐/白色

Nike Air Force 1 LV8

大童空军一号运动鞋

黑/橡皮浅褐/白色
浅军绿/橡皮浅褐/金属银/白色

舒适、耐穿、隽永，经典潮鞋凭实力备受推崇。 Nike Air Force 1 LV8 大童空军一号运动鞋采用天然皮革与合成材质组合设计，经久耐穿，型格不凡，彰显经典风范。


  • 显示颜色： 黑/橡皮浅褐/白色
  • 款式： HQ1911-001

Nike Air Force 1 LV8

舒适、耐穿、隽永，经典潮鞋凭实力备受推崇。 Nike Air Force 1 LV8 大童空军一号运动鞋采用天然皮革与合成材质组合设计，经久耐穿，型格不凡，彰显经典风范。

其他细节

  • 天然皮革与合成材质组合设计，塑就出众结构感和耐穿性
  • Nike Air 缓震配置专为提升篮球运动表现而设计，带来轻盈缓震体验
  • 圆形底纹起初专为助力篮球运动员在球场上完成转身动作而设计，结合橡胶鞋底，铸就非凡抓地力

产品细节

  • 经典鞋带
  • 加垫鞋口
  • 鞋头打孔设计
