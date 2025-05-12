Nike Air Force 1 LV8

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Nike Air Force 1 LV8 大童空军一号运动鞋趣味十足，让人眼前一亮。该鞋款焕新演绎你挚爱的 AF1 设计：大胆配色和恰如其分的亮泽效果，助你大放异彩。后跟搭载隐藏式 Air 缓震配置，结合足底柔软泡绵和加垫鞋口，缔造舒适脚感，彰显出众风采。

其他细节 Nike Air 缓震配置专为出众性能篮球鞋打造，实现非凡舒适脚感

加垫低帮鞋口，造型利落，舒适非凡

橡胶外底搭配经典篮球圆形支点设计，铸就出众抓地力与耐穿性

产品细节 经典鞋带

泡绵中底

鞋舌和后跟搭配提拉设计

反光设计元素

不适合用作个人防护装备 (PPE)

显示颜色： 黑/大学金/白色

款式： HF0095-001