Nike Air Force 1 LV8
大童空军一号运动鞋
¥559¥69920% 折让
Nike Air Force 1 LV8 大童空军一号运动鞋趣味十足，让人眼前一亮。该鞋款焕新演绎你挚爱的 AF1 设计：大胆配色和恰如其分的亮泽效果，助你大放异彩。后跟搭载隐藏式 Air 缓震配置，结合足底柔软泡绵和加垫鞋口，缔造舒适脚感，彰显出众风采。
- 显示颜色： 黑/大学金/白色
- 款式： HF0095-001
Nike Air Force 1 LV8
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其他细节
- Nike Air 缓震配置专为出众性能篮球鞋打造，实现非凡舒适脚感
- 加垫低帮鞋口，造型利落，舒适非凡
- 橡胶外底搭配经典篮球圆形支点设计，铸就出众抓地力与耐穿性
产品细节
- 经典鞋带
- 泡绵中底
- 鞋舌和后跟搭配提拉设计
- 反光设计元素
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 黑/大学金/白色
- 款式： HF0095-001
Air Force 1
Air Force 1 作为篮球鞋佳选首次亮相于 1982 年，并在 90 年代开始崭露头角。经典的全白 AF1 呈现简约外观，无论在球场还是在街头均备受追崇。Air Force 1 从嘻哈文化中汲取灵感，推出各式特别联名款和不同配色版本，成为广受青睐的经典运动鞋。该基本款至今已经过 2000 余次迭代革新，对时尚、音乐和运动鞋文化均产生了巨大的影响。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
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未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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