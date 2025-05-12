Nike Air Force 1 LV8
大童空军一号运动鞋
¥559¥69920% 折让
穿上 Nike Air Force 1 LV8 大童空军一号运动鞋，展现出色经典风范。 耐穿皮革结构、舒适 Nike Air 缓震配置结合抓地力强劲的橡胶外底，塑就人气日常款型。
- 显示颜色： 白色/大学红
- 款式： FV7020-101
Nike Air Force 1 LV8
¥559¥69920% 折让
穿上 Nike Air Force 1 LV8 大童空军一号运动鞋，展现出色经典风范。 耐穿皮革结构、舒适 Nike Air 缓震配置结合抓地力强劲的橡胶外底，塑就人气日常款型。
其他细节
- 天然皮革与合成材质组合鞋面，塑就出众耐穿性和结构感
- Nike Air 缓震配置专为出众性能篮球鞋打造，实现非凡舒适脚感
- 加垫低帮鞋口，造型利落，舒适非凡
- 橡胶外底搭配经典篮球圆形支点设计，铸就出众抓地力与耐穿性
产品细节
- 泡绵中底
- 鞋头打孔设计
- 显示颜色： 白色/大学红
- 款式： FV7020-101
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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