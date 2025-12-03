 
Nike Air Force 1 LV8 大童空军一号运动鞋 - 白色/白色/幻影/深藏青

Nike Air Force 1 LV8

大童空军一号运动鞋

28% 折让

Nike Air Force 1 LV8 大童空军一号运动鞋延续经典之作，如今与 40 多年前首度面世时一样潮酷。柔软皮革、舒适 Nike Air 缓震配置结合抓地力强劲的外底，塑就人气日常单品。


  • 显示颜色： 白色/白色/幻影/深藏青
  • 款式： IH7342-141

Nike Air Force 1 LV8

28% 折让

Nike Air Force 1 LV8 大童空军一号运动鞋延续经典之作，如今与 40 多年前首度面世时一样潮酷。柔软皮革、舒适 Nike Air 缓震配置结合抓地力强劲的外底，塑就人气日常单品。

其他细节

  • 天然皮革与合成材质组合设计，演绎传统格调，缔造出众耐穿性和支撑力，再现 1982 年亮相的 AF1 风范
  • 后跟 Nike Air 缓震配置专为出众性能篮球鞋打造，致力实现非凡舒适脚感
  • 加垫低帮鞋口，造型利落，舒适非凡
  • 圆形底纹起初专为助力篮球运动员在球场上完成转身动作而设计，结合橡胶鞋底，铸就非凡抓地力

产品细节

  • 经典鞋带
  • 泡绵中底
  • 显示颜色： 白色/白色/幻影/深藏青
  • 款式： IH7342-141

Air Force 1

Air Force 1 作为篮球鞋佳选首次亮相于 1982 年，并在 90 年代开始崭露头角。 经典的全白 AF1 呈现简约外观，无论在球场还是在街头均备受追崇。 Air Force 1 从嘻哈文化中汲取灵感，推出各式特别联名款和不同配色版本，成为广受青睐的经典运动鞋。 该基本款至今已经过 2000 余次迭代革新，对时尚、音乐和运动鞋文化均产生了巨大的影响。

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。