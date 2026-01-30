Nike Air Force 1 LV8
大童空军一号运动鞋
20% 折让
经典配色、足底 Nike Air 缓震配置和独特造型，让 Nike Air Force 1 LV8 大童空军一号运动鞋成为必备鞋款。
- 显示颜色： 砂岩灰粉/大学红/帆白
- 款式： IB5688-600
其他细节
- 天然皮革设计，演绎传统格调，缔造出众耐穿性和支撑力，再现 1982 年亮相的 AF1 风范
- 后跟 Nike Air 缓震配置专为出众性能篮球鞋打造，致力实现非凡舒适脚感
- 加垫低帮鞋口，造型利落，舒适非凡
- 圆形底纹起初专为助力篮球运动员在球场上完成转身动作而设计，结合橡胶鞋底，铸就非凡抓地力
产品细节
- 皮革鞋面
- 橡胶鞋底
- 低帮鞋口
- 经典鞋带
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
