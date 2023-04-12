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      Nike Air Force 1 LV8 (GS)

      大童运动童鞋

      ¥669

      白金色/白色/橙红/雾靛青
      白色/铁灰/灰黑

      Nike Air Force 1 LV8 (GS) 大童运动童鞋焕新演绎 1982 年传奇之作。精致鞋垫结合透气材料，搭配半透明 Swoosh，让鞋款焕然一新，同时沿袭儿童经典鞋款的经典元素设计。

      • 显示颜色： 白金色/白色/橙红/雾靛青
      • 款式： CJ4093-001

      尺寸与尺码

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