Nike Air Force 1 LV8 2

大童空军一号运动鞋

¥649

90 年代，经典浪潮；Nike AF1，隽永挚爱。Nike Air Force 1 LV8 2 大童空军一号运动鞋将经典设计和复古风范巧妙融合。匠心撞色设计，唤起对那个时代的回忆。沿袭顺滑耐穿皮革，谱写 AF1 新篇章，令你彰显传奇风采。

  • 显示颜色： 黑/黑/白色
  • 款式： DV1621-001

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