大童空军一号运动鞋
Nike Air Force 1 LV8 3
10% 折让
经典鞋面撞色设计、足底 Air 缓震配置和别致造型，让 Nike Air Force 1 LV8 3 大童空军一号运动鞋成为必备鞋款。
其他细节
- 皮革鞋面经久耐穿，历久弥新
- 鞋底加入内嵌式 Air 缓震技术，塑就经典缓震性能
- 橡胶鞋底，缔造非凡抓地力
产品细节
- 经典鞋带
- 低帮鞋口
- 橡胶鞋底
- 显示颜色： 帆白/帆白/天青石蓝/粉紫
- 款式： IQ9795-151
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
