Nike Air Force 1 LV8 4
「电玩闪码」系列大童空军一号运动鞋
21% 折让
Nike Air Force 1 LV8 4 大童空军一号运动鞋采用匠心配色，焕新演绎经典鞋款。 结实皮革材料，舒适耐穿；鞋底融入经典篮球圆形支点设计，塑就稳固贴合感，缔造出众比赛表现。
- 显示颜色： 黑/冲击绿/明亮紫/黑
- 款式： HV4763-001
Nike Air Force 1 LV8 4
21% 折让
Nike Air Force 1 LV8 4 大童空军一号运动鞋采用匠心配色，焕新演绎经典鞋款。 结实皮革材料，舒适耐穿；鞋底融入经典篮球圆形支点设计，塑就稳固贴合感，缔造出众比赛表现。
其他细节
- 天然皮革与合成材质组合设计，演绎传统格调，缔造出众耐穿性和支撑力，再现 1982 年亮相的 AF1 风范
- 后跟 Nike Air 缓震配置专为出众性能篮球鞋打造，致力实现非凡舒适脚感
- 加垫低帮鞋口，造型利落，舒适非凡
- 圆形底纹起初专为助力篮球运动员在球场上完成转身动作而设计，结合橡胶鞋底，铸就非凡抓地力
产品细节
- 经典鞋带
- 中底搭载泡绵
- 显示颜色： 黑/冲击绿/明亮紫/黑
- 款式： HV4763-001
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。