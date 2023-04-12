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      Nike Air Force 1 LV8 KSA (GS)

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      ¥669

      Nike Air Force 1 LV8 KSA (GS) 采用 3D 风格的 Swoosh 设计，更显立体不凡。Air 缓震技术经典设计，营造熟悉舒适感。 

      • 显示颜色： 白色/亮深红/英雄蓝
      • 款式： BV2551-100

      尺寸与尺码

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