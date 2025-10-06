Nike Air Force 1 Mid EasyOn

¥569 ¥699 18% 折让

Nike Air Force 1 Mid EasyOn 大童易穿脱空军一号运动鞋外观类似经典 AF1，但有一处非常有用的差异。你能找到它吗？为了便于穿脱，鞋款采用了弹性鞋带，无需系带，后跟处还内置了方便足部穿入的挡片，实现轻松贴合体验。此外，鞋款还采用了 Nike Air 缓震配置和橡胶细节来缔造经典 AF1 的缓震与支撑性能，助力畅玩。

其他细节 FlyEase 如今化身为 Nike EasyOn

EasyOn 设计方便实用，便于孩子们自行穿脱，让他们可以专注畅玩

将双足伸入鞋内，使用方便足部穿入的挡片，让鞋款轻松上脚

弹性鞋带搭配可快速固定的固定带，助力开玩

Nike Air 缓震配置专为出众性能篮球鞋打造，实现非凡舒适脚感

合成材质与天然皮革组合设计，经久耐穿，出众支撑，塑就传统 AF1 风范

外底橡胶细节搭配经典篮球圆形支点设计，铸就出众抓地力与耐穿性

产品细节 弹性鞋带

鞋头打孔设计

显示颜色： 白色/白色/白色

款式： FN1193-111