 
Nike Air Force 1 Mid EasyOn 大童易穿脱空军一号运动鞋 - 白色/白色/白色

Nike Air Force 1 Mid EasyOn

大童易穿脱空军一号运动鞋

Nike Air Force 1 Mid EasyOn 大童易穿脱空军一号运动鞋外观类似经典 AF1，但有一处非常有用的差异。你能找到它吗？为了便于穿脱，鞋款采用了弹性鞋带，无需系带，后跟处还内置了方便足部穿入的挡片，实现轻松贴合体验。此外，鞋款还采用了 Nike Air 缓震配置和橡胶细节来缔造经典 AF1 的缓震与支撑性能，助力畅玩。


  • 显示颜色： 白色/白色/白色
  • 款式： FN1193-111

其他细节

  • FlyEase 如今化身为 Nike EasyOn
  • EasyOn 设计方便实用，便于孩子们自行穿脱，让他们可以专注畅玩
  • 将双足伸入鞋内，使用方便足部穿入的挡片，让鞋款轻松上脚
  • 弹性鞋带搭配可快速固定的固定带，助力开玩
  • Nike Air 缓震配置专为出众性能篮球鞋打造，实现非凡舒适脚感
  • 合成材质与天然皮革组合设计，经久耐穿，出众支撑，塑就传统 AF1 风范
  • 外底橡胶细节搭配经典篮球圆形支点设计，铸就出众抓地力与耐穿性

产品细节

  • 弹性鞋带
  • 鞋头打孔设计
Air Force 1

Air Force 1 作为篮球鞋佳选首次亮相于 1982 年，并在 90 年代开始崭露头角。经典的全白 AF1 呈现简约外观，无论在球场还是在街头均备受追崇。Air Force 1 从嘻哈文化中汲取灵感，推出各式特别联名款和不同配色版本，成为广受青睐的经典运动鞋。该基本款至今已经过 2000 余次迭代革新，对时尚、音乐和运动鞋文化均产生了巨大的影响。

