Nike Air Force 1 Mid EasyOn
大童易穿脱空军一号运动鞋
18% 折让
售罄：
此配色当前无货
Nike Air Force 1 Mid EasyOn 大童易穿脱空军一号运动鞋外观类似经典 AF1，但有一处非常有用的差异。你能找到它吗？为了便于穿脱，鞋款采用了弹性鞋带，无需系带，后跟处还内置了方便足部穿入的挡片，实现轻松贴合体验。此外，鞋款还采用了 Nike Air 缓震配置和橡胶细节来缔造经典 AF1 的缓震与支撑性能，助力畅玩。
- 显示颜色： 白色/白色/白色
- 款式： FN1193-111
其他细节
- FlyEase 如今化身为 Nike EasyOn
- EasyOn 设计方便实用，便于孩子们自行穿脱，让他们可以专注畅玩
- 将双足伸入鞋内，使用方便足部穿入的挡片，让鞋款轻松上脚
- 弹性鞋带搭配可快速固定的固定带，助力开玩
- Nike Air 缓震配置专为出众性能篮球鞋打造，实现非凡舒适脚感
- 合成材质与天然皮革组合设计，经久耐穿，出众支撑，塑就传统 AF1 风范
- 外底橡胶细节搭配经典篮球圆形支点设计，铸就出众抓地力与耐穿性
产品细节
- 弹性鞋带
- 鞋头打孔设计
Air Force 1
Air Force 1 作为篮球鞋佳选首次亮相于 1982 年，并在 90 年代开始崭露头角。经典的全白 AF1 呈现简约外观，无论在球场还是在街头均备受追崇。Air Force 1 从嘻哈文化中汲取灵感，推出各式特别联名款和不同配色版本，成为广受青睐的经典运动鞋。该基本款至今已经过 2000 余次迭代革新，对时尚、音乐和运动鞋文化均产生了巨大的影响。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
