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      Nike Air Force 1 PRM EMB (GS)

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      Nike Air Force 1 PRM EMB (GS) 沿袭 1982 元年篮球鞋款设计，以优质皮革与合成材质和刺绣细节焕新演绎经典外观。鞋底加入 Air 缓震技术，轻盈缓震。

      • 显示颜色： 灰桃红/淡象牙白/红古铜/灰桃红
      • 款式： AV0750-200

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