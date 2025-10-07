Nike Air Force 1 Sage Low
女子空军一号运动厚底鞋
42% 折让
售罄：
此配色当前无货
Nike Air Force 1 Sage Low 女子空军一号运动鞋焕新演绎经典篮球鞋款，专为女性匠心打造。简约鞋面设计，彰显不凡型格。精巧鞋口设计，有助减少摩擦。采用厚实中底彰显大胆无畏精神，因为我们知道，你不仅是参赛者，还可以是制霸赛场的引领者。
- 显示颜色： 黑/白色/黑
- 款式： AR5339-002
简洁外观
别致鞋面采用优质材料打造，塑就简洁利落的精致外观。出众结构，缔造简洁易搭外观。
经典造型
经典 Air Force 1 泡绵中底采用厚实设计，打造厚底造型。加大外底底纹，为 AF1 设计增添时尚元素。
透气舒适
鞋头及两侧打孔设计营造透气美感，赋予双足透气感受。
产品细节
- 厚实中底
- 优质鞋面
- 泡绵中底搭载后跟 Nike Air 缓震系统
- 外底融入橡胶细节，具备出色抓地力与耐穿性
Air Force 1 起源
这款以 Air Force One 命名的篮球鞋与美国总统专机“共享盛名”。1982 年，它作为首款搭载 Nike Air 配置的篮球鞋面世，在篮球领域掀起了一场巨大变革，很快便吸引全世界关注的目光。从赛场到街头、再到嘻哈文化的核心，其影响力无处不在。如今，Air Force 1 依然坚持为球员带来柔软、弹性十足的缓震性能，而 Nike Air 技术也早已成为其保持盛名的强劲后盾。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
