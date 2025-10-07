Nike Air Force 1 Sage Low

¥519 ¥899 42% 折让

Nike Air Force 1 Sage Low 女子空军一号运动鞋焕新演绎经典篮球鞋款，专为女性匠心打造。简约鞋面设计，彰显不凡型格。精巧鞋口设计，有助减少摩擦。采用厚实中底彰显大胆无畏精神，因为我们知道，你不仅是参赛者，还可以是制霸赛场的引领者。

Air Force 1 起源

这款以 Air Force One 命名的篮球鞋与美国总统专机“共享盛名”。1982 年，它作为首款搭载 Nike Air 配置的篮球鞋面世，在篮球领域掀起了一场巨大变革，很快便吸引全世界关注的目光。从赛场到街头、再到嘻哈文化的核心，其影响力无处不在。如今，Air Force 1 依然坚持为球员带来柔软、弹性十足的缓震性能，而 Nike Air 技术也早已成为其保持盛名的强劲后盾。