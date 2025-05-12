 

Nike Air Force 1 Shadow

女子空军一号厚底运动鞋

¥729¥89918% 折让
白色/大学灰/浅银灰/灰黑
紫蓝/大学蓝/帆白/白色

Nike Air Force 1 Shadow 女子空军一号运动鞋凸显 AF1 经典元素，为经典篮球鞋设计增添趣味新意，尽显 AF1 元素出众风采。鞋眼、挡泥片、后饰片和耐克勾标志皆为双重设计，营造多层次造型。


  • 显示颜色： 白色/大学灰/浅银灰/灰黑
  • 款式： DZ1847-110

Nike Air Force 1 Shadow

¥729¥89918% 折让

Nike Air Force 1 Shadow 女子空军一号运动鞋凸显 AF1 经典元素，为经典篮球鞋设计增添趣味新意，尽显 AF1 元素出众风采。鞋眼、挡泥片、后饰片和耐克勾标志皆为双重设计，营造多层次造型。

其他细节

  • 皮革与合成材质组合鞋面，柔软非凡
  • Nike Air 缓震配置专为出众性能篮球鞋打造，实现非凡舒适脚感
  • 该鞋款承袭元年款 AF1 的经典造型，厚实中底设计，有助提升鞋款辨识度
  • 低帮加垫鞋口，造型利落，质感出众
  • 泡绵中底和凹槽外底塑就鞋款轻盈、灵活和舒适
  • 外底搭配经典篮球圆形支点设计，铸就出众抓地力

产品细节

  • 显示颜色： 白色/大学灰/浅银灰/灰黑
  • 款式： DZ1847-110

Air Force 1

Air Force 1 作为篮球鞋佳选首次亮相于 1982 年，并在 90 年代开始崭露头角。经典的全白 AF1 呈现简约外观，无论在球场还是在街头均备受追崇。Air Force 1 从嘻哈文化中汲取灵感，推出各式特别联名款和不同配色版本，成为广受青睐的经典运动鞋。该基本款至今已经过 2000 余次迭代革新，对时尚、音乐和运动鞋文化均产生了巨大的影响。

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