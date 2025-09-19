Nike Air Force 1 Shadow
女子空军一号运动鞋轻盈板鞋
20% 折让
Nike Air Force 1 Shadow 女子空军一号运动鞋为经典篮球鞋款设计增添趣味，凸显俏皮风格。该鞋款采用分层设计，搭配双重品牌标志与增高中底，彰显 AF1 系列的焕新醒目外观。
- 显示颜色： 白色/白色/白色
- 款式： CI0919-100
Nike Air Force 1 Shadow
20% 折让
Nike Air Force 1 Shadow 女子空军一号运动鞋为经典篮球鞋款设计增添趣味，凸显俏皮风格。该鞋款采用分层设计，搭配双重品牌标志与增高中底，彰显 AF1 系列的焕新醒目外观。
多层次外观
鞋眼、挡泥片、后饰片和耐克勾标志皆为双重设计，营造多层次造型。
轻盈舒适
泡绵中底搭配凹槽外底，营造轻盈灵活、舒适非凡的脚感。
经典造型
该鞋款承袭元年款 AF1 的经典造型，厚实中底设计辨识度高且不失比例设计感。
产品细节
- 优质材质组合设计
- 外底橡胶镶边
- 显示颜色： 白色/白色/白色
- 款式： CI0919-100
更多信息
- 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
视频内容仅展示产品的一款配色。此外，图片或视频中展示的配色有可能尚未上市或已售罄，现有配色请以产品页面为准。
该产品部分配色采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！
- 此商品悬挂NFC溯源环扣 ，手机碰一碰，了解更多 ，NFC溯源环扣旨在为您提供额外的电子化产品溯源信息，所读取的溯源信息可以帮助您了解该款产品是否为耐克官方渠道售出, 请点击此处获取更多信息。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。