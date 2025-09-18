 
Nike Air Force 1 Shadow 女子空军一号运动鞋轻盈板鞋 - 白色/浅土褐/白色/水洗珊瑚红

Nike Air Force 1 Shadow

女子空军一号运动鞋轻盈板鞋

11% 折让
白色/浅土褐/白色/水洗珊瑚红
白色/帆白/柔黄

Nike Air Force 1 Shadow 女子空军一号运动鞋为经典篮球鞋款设计增添趣味，凸显俏皮风格。该鞋款采用分层设计，搭配双重品牌标志与增高中底，彰显 AF1 系列的焕新醒目外观。


  • 显示颜色： 白色/浅土褐/白色/水洗珊瑚红
  • 款式： CI0919-121

Nike Air Force 1 Shadow

11% 折让

   

多层次外观

鞋眼、挡泥片、后饰片和耐克勾标志皆为双重设计，营造多层次造型。

轻盈舒适

泡绵中底搭配凹槽外底，营造轻盈灵活、舒适非凡的脚感。

经典造型

该鞋款承袭元年款 AF1 的经典造型，厚实中底设计辨识度高且不失比例设计感。

产品细节

  • 优质材质组合设计
  • 外底橡胶镶边
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品部分配色采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。