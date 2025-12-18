 
Nike Air Force 1 Shadow 女子空军一号运动鞋 - 帆白/落日红/浅军械蓝/黑

Nike Air Force 1 Shadow

女子空军一号运动鞋

¥899
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

Nike Air Force 1 Shadow 女子空军一号运动鞋让经典篮球鞋款设计增添趣味，凸显俏皮风格。此鞋款采用分层设计、双重品牌标志与增高中底，凸显 AF1 经典传承，趣味加倍。


  • 显示颜色： 帆白/落日红/浅军械蓝/黑
  • 款式： CU8591-101

其他细节

  • 鞋眼、挡泥片、后跟饰片和 Swoosh 标志均采用双重设计，彰显分层美感，柔软皮革助力打造出色外观
  • Nike Air 缓震配置专为出众性能篮球鞋打造，实现轻盈舒适的日常穿着体验
  • 加垫低帮鞋口，造型利落，舒适非凡
  • 鞋面采用皮革、织物与合成材质，结合缝线覆面，缔造传统风范，带来出色耐穿性和支撑力

产品细节

  • 泡绵中底
  • 鞋底橡胶镶边设计
  • 鞋头打孔设计
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。