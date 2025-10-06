 
Nike Air Force 1 Shadow 女子空军一号运动鞋 - 帆白/石膏色/淡象牙白/油绿

Nike Air Force 1 Shadow

女子空军一号运动鞋

30% 折让

Nike Air Force 1 Shadow 女子空军一号运动鞋加倍凸显 AF1 经典元素，趣致演绎经典篮球鞋设计。分层设计倍添层次感，增高中底和双重品牌标志塑就新颖外观和双倍潮范。


  • 显示颜色： 帆白/石膏色/淡象牙白/油绿
  • 款式： FN6335-101

其他细节

  • 皮革与合成材质组合鞋面搭配缝制覆面，舒适耐穿
  • Nike Air 缓震配置专为出众性能篮球鞋打造，实现非凡舒适脚感
  • 外底搭配经典篮球圆形支点设计，铸就出众抓地力
  • 低帮加垫鞋口，造型利落，质感出众

产品细节

Air Force 1

Air Force 1 作为篮球鞋佳选首次亮相于 1982 年，并在 90 年代开始崭露头角。经典的全白 AF1 呈现简约外观，无论在球场还是在街头均备受追崇。Air Force 1 从嘻哈文化中汲取灵感，推出各式特别联名款和不同配色版本，成为广受青睐的经典运动鞋。该基本款至今已经过 2000 余次迭代革新，对时尚、音乐和运动鞋文化均产生了巨大的影响。

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    视频内容仅展示产品的一款配色。此外，图片或视频中展示的配色有可能尚未上市或已售罄，现有配色请以产品页面为准。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。