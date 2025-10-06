 
Nike Air Force 1 Shadow 女子空军一号运动鞋 - 白色/微绿/泡沫薄荷绿

Nike Air Force 1 Shadow

女子空军一号运动鞋

30% 折让

Nike Air Force 1 Shadow 女子空军一号运动鞋加倍凸显 AF1 经典元素，为经典篮球鞋设计增添趣味新意，尽显 AF1 元素出众风采。顺滑皮革搭配耐穿覆面，倍添层次感；双重耐克勾标志和加高中底设计，塑就醒目外观。


  • 显示颜色： 白色/微绿/泡沫薄荷绿
  • 款式： FZ3773-100

其他细节

  • 鞋眼、挡泥片、后饰片和耐克勾标志皆为双重设计，营造多层次造型
  • Nike Air 缓震配置专为出众性能篮球鞋打造，实现非凡舒适脚感
  • 该鞋款承袭元年款 AF1 的经典造型，厚实中底设计有助提升鞋款辨识度且不失设计感
  • 加垫低帮鞋口，造型利落，舒适非凡

产品细节

  • 泡绵中底
  • 外底橡胶细节
  • 反光细节
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
Air Force 1

Air Force 1 作为篮球鞋佳选首次亮相于 1982 年，并在 90 年代开始崭露头角。经典的全白 AF1 呈现简约外观，无论在球场还是在街头均备受追崇。Air Force 1 从嘻哈文化中汲取灵感，推出各式特别联名款和不同配色版本，成为广受青睐的经典运动鞋。该基本款至今已经过 2000 余次迭代革新，对时尚、音乐和运动鞋文化均产生了巨大的影响。

