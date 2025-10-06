Nike Air Force 1 Shadow

¥629 ¥899 30% 折让

Nike Air Force 1 Shadow 女子空军一号运动鞋加倍凸显 AF1 经典元素，为经典篮球鞋设计增添趣味新意，尽显 AF1 元素出众风采。顺滑皮革搭配耐穿覆面，倍添层次感；双重耐克勾标志和加高中底设计，塑就醒目外观。

Air Force 1

Air Force 1 作为篮球鞋佳选首次亮相于 1982 年，并在 90 年代开始崭露头角。经典的全白 AF1 呈现简约外观，无论在球场还是在街头均备受追崇。Air Force 1 从嘻哈文化中汲取灵感，推出各式特别联名款和不同配色版本，成为广受青睐的经典运动鞋。该基本款至今已经过 2000 余次迭代革新，对时尚、音乐和运动鞋文化均产生了巨大的影响。