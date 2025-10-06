Nike Air Force 1 Shadow
女子空军一号运动鞋
30% 折让
Nike Air Force 1 Shadow 女子空军一号运动鞋加倍凸显 AF1 经典元素，为经典篮球鞋设计增添趣味新意，尽显 AF1 元素出众风采。顺滑皮革搭配耐穿覆面，倍添层次感；双重耐克勾标志和加高中底设计，塑就醒目外观。
- 显示颜色： 白色/微绿/泡沫薄荷绿
- 款式： FZ3773-100
其他细节
- 鞋眼、挡泥片、后饰片和耐克勾标志皆为双重设计，营造多层次造型
- Nike Air 缓震配置专为出众性能篮球鞋打造，实现非凡舒适脚感
- 该鞋款承袭元年款 AF1 的经典造型，厚实中底设计有助提升鞋款辨识度且不失设计感
- 加垫低帮鞋口，造型利落，舒适非凡
产品细节
- 泡绵中底
- 外底橡胶细节
- 反光细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
Air Force 1
Air Force 1 作为篮球鞋佳选首次亮相于 1982 年，并在 90 年代开始崭露头角。经典的全白 AF1 呈现简约外观，无论在球场还是在街头均备受追崇。Air Force 1 从嘻哈文化中汲取灵感，推出各式特别联名款和不同配色版本，成为广受青睐的经典运动鞋。该基本款至今已经过 2000 余次迭代革新，对时尚、音乐和运动鞋文化均产生了巨大的影响。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
