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      Nike Air Force 1 Ultraforce LTHR

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      Nike Air Force 1 UltraForce LTHR 男子运动鞋在 AF1 系列中具备出众的轻质表现。泡棉中底经久耐穿，在关键部位采用镂空设计，实现出众的轻盈灵活脚感。此外，泡棉兼具外底功能，显著减轻鞋款整体重量。

      • 显示颜色： 黑/黑/白色/黑
      • 款式： 845052-004

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