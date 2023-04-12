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      Nike Air Force Max Low EP

      男子篮球鞋

      ¥1,199

      英雄蓝/脉冲橙/黑/白色
      黑/大学红/白色

      由于现今小球战术当道，疾速且技巧多变的大个子球员备受推崇。Nike Air Force Max Low EP 篮球鞋采用时尚低帮款式，提供减震缓冲性能、可调节锁定效果和轻盈包覆体验，让大个子球员在球场上灵活畅动。

      • 显示颜色： 英雄蓝/脉冲橙/黑/白色
      • 款式： BV0652-400

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