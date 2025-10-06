 
Nike Air Heights 女子运动鞋老爹鞋 - 白色/黑/白色

Nike Air Heights

女子运动鞋老爹鞋

41% 折让
白色/黑/白色
白色/贵族红/白色

复古风格 Nike Air Heights 女子运动鞋，开启 90 年代风格的强势回归。醒目的厚实设计搭配时尚细节，让这一轻盈舒适的鞋款步入新境界。


  • 显示颜色： 白色/黑/白色
  • 款式： CI0603-102

Nike Air Heights

41% 折让

90 年代复古灵感，耐穿设计

复古风格 Nike Air Heights 女子运动鞋，开启 90 年代风格的强势回归。醒目的厚实设计搭配时尚细节，让这一轻盈舒适的鞋款步入新境界。

厚实大方

鞋款采用橡胶外底，打造出厚实造型，铸就非凡抓地力。

混搭多种材料

优质鞋面搭配覆面打孔设计，透气耐穿。

柔软舒适

后跟鞋底加入 Air 缓震技术，打造轻盈缓震性能。

产品细节

  • 织带鞋眼细节设计
  • 以刺绣勾勒的 Swoosh 设计
  • 反光细节
  • 此产品不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 白色/黑/白色
  • 款式： CI0603-102

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。