Nike Air Heights
女子运动鞋老爹鞋
41% 折让
复古风格 Nike Air Heights 女子运动鞋，开启 90 年代风格的强势回归。醒目的厚实设计搭配时尚细节，让这一轻盈舒适的鞋款步入新境界。
- 显示颜色： 白色/黑/白色
- 款式： CI0603-102
90 年代复古灵感，耐穿设计
厚实大方
鞋款采用橡胶外底，打造出厚实造型，铸就非凡抓地力。
混搭多种材料
优质鞋面搭配覆面打孔设计，透气耐穿。
柔软舒适
后跟鞋底加入 Air 缓震技术，打造轻盈缓震性能。
产品细节
- 织带鞋眼细节设计
- 以刺绣勾勒的 Swoosh 设计
- 反光细节
- 此产品不适合用作个人防护装备 (PPE)
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
