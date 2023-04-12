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      Nike Air Huarache City Low

      女子运动鞋

      ¥599
      ¥849
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      氧气紫/黑/白色/氧气紫
      赭石沙色/暗蓝黑/星云蓝/白色

      Nike Air Huarache City Low 女子运动鞋的设计灵感源自元年款 Huarache Run，专注于一体式鞋面设计，以多样扣合选项造就专属穿着体验。可拆卸后跟固定带设计，令你随心穿搭该 Nike 经典鞋款。

      • 显示颜色： 氧气紫/黑/白色/氧气紫
      • 款式： AH6804-501

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