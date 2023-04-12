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      Air Jordan

      单肩包

      ¥429

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      Air Jordan 单肩包采用多个口袋和流线贴合设计，在出行时为你带来舒适携背体验。主袋为重复使用的水壶、收纳式夹克等物品提供充裕的存储空间，额外添加正面拉链口袋和肩带翻盖口袋。

      • 显示颜色： 黑
      • 款式： CW7686-010

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