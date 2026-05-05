鞋内穿搭出彩，升级鞋款型格。Air Jordan 大童中筒运动袜（3 双）可与 Jordan 运动鞋理想搭配，提供有力支撑。足面采用疏松针织设计，结合罗纹足弓板带，有助于保持舒适。袜底、后跟和足尖融入舒适加厚设计，在奔跑、跳跃和迈步时有助减缓冲击力。

鞋内穿搭出彩，升级鞋款型格。Air Jordan 大童中筒运动袜（3 双）可与 Jordan 运动鞋理想搭配，提供有力支撑。足面采用疏松针织设计，结合罗纹足弓板带，有助于保持舒适。袜底、后跟和足尖融入舒适加厚设计，在奔跑、跳跃和迈步时有助减缓冲击力。

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