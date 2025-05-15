Air Jordan
女子全长拉链开襟针织短袖上衣
¥749
Air Jordan 女子全长拉链开襟针织短袖上衣采用企领设计，彰显时尚利落风范，无论是工作日还是周末游玩，皆可轻松驾驭。 柔软针织面料弹性适中，搭配双向拉链，助你打造多变造型。
- 显示颜色： 帆白/帆白/浅土褐
- 款式： HF9439-133
Air Jordan
¥749
Air Jordan 女子全长拉链开襟针织短袖上衣采用企领设计，彰显时尚利落风范，无论是工作日还是周末游玩，皆可轻松驾驭。 柔软针织面料弹性适中，搭配双向拉链，助你打造多变造型。
产品细节
- 48% 棉/48% 聚酯纤维/4% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 帆白/帆白/浅土褐
- 款式： HF9439-133
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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