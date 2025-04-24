Air Jordan

¥749

Air Jordan 女子全长拉链开襟针织短袖上衣采用企领设计，彰显时尚利落风范，无论是工作日还是周末游玩，皆可轻松驾驭。 柔软针织面料弹性适中，搭配双向拉链，助你打造多变造型。

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