Air Jordan
女子半身裙
10% 折让
柔软非凡，别出心裁。 Air Jordan 女子半身裙巧妙融合精湛工艺与 Jordan 经典元素，彰显出众街头风尚，助你轻松驾驭不同场合。
- 显示颜色： 明亮绿/百日菊黄/明亮绿
- 款式： HQ9179-335
其他细节
- 柔软毛茸针织面料，为造型增添纹理效果和层次感
- 弹性腰部搭配抽绳，助你打造理想贴合感
产品细节
- 大身整体成分：48% 锦纶/35% 粘纤/16% 聚酯纤维/1% 其他纤维
- 手洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
