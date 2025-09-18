 
Air Jordan 女子半身裙 - 明亮绿/百日菊黄/明亮绿

Air Jordan

女子半身裙

10% 折让
明亮绿/百日菊黄/明亮绿
黑/暗烟灰/黑

柔软非凡，别出心裁。 Air Jordan 女子半身裙巧妙融合精湛工艺与 Jordan 经典元素，彰显出众街头风尚，助你轻松驾驭不同场合。


  • 显示颜色： 明亮绿/百日菊黄/明亮绿
  • 款式： HQ9179-335

其他细节

  • 柔软毛茸针织面料，为造型增添纹理效果和层次感
  • 弹性腰部搭配抽绳，助你打造理想贴合感

产品细节

  • 大身整体成分：48% 锦纶/35% 粘纤/16% 聚酯纤维/1% 其他纤维
  • 手洗
