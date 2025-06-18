Air Jordan
女子夹克
¥1,499
经典机车风格邂逅 Air Jordan 精致细节。Air Jordan 女子夹克采用结实耐穿的牛仔布面料，塑就挺括外观和质感；顺滑缎面里料，增添柔软触感。袖口拉链和下摆按扣设计，可供自主调节贴合度，助你随时彰显时尚风采。
- 显示颜色： 黑/青灰色/铁灰
- 款式： HF9426-010
Air Jordan
¥1,499
经典机车风格邂逅 Air Jordan 精致细节。Air Jordan 女子夹克采用结实耐穿的牛仔布面料，塑就挺括外观和质感；顺滑缎面里料，增添柔软触感。袖口拉链和下摆按扣设计，可供自主调节贴合度，助你随时彰显时尚风采。
其他细节
- 厚实牛仔布面料，经久耐穿且富有结构感；整版水洗处理，塑就做旧外观
- 顺滑缎面里料，柔软亲肤
- 衣领和下摆融入按扣设计，彰显机车风范
产品细节
- 面料：100% 棉。 里料：100% 聚酯纤维
- 侧边口袋设计
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/青灰色/铁灰
- 款式： HF9426-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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