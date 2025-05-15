 

Air Jordan

女子夹克

¥1,339¥1,49910% 折让

经典机车风格邂逅 Air Jordan 精致细节。Air Jordan 女子夹克采用结实耐穿的牛仔布面料，塑就挺括外观和质感；顺滑缎面里料，增添柔软触感。袖口拉链和下摆按扣设计，可供自主调节贴合度，助你随时彰显时尚风采。


  • 显示颜色： 黑/青灰色/铁灰
  • 款式： HF9426-010

Air Jordan

¥1,339¥1,49910% 折让

经典机车风格邂逅 Air Jordan 精致细节。Air Jordan 女子夹克采用结实耐穿的牛仔布面料，塑就挺括外观和质感；顺滑缎面里料，增添柔软触感。袖口拉链和下摆按扣设计，可供自主调节贴合度，助你随时彰显时尚风采。

其他细节

  • 厚实牛仔布面料，经久耐穿且富有结构感；整版水洗处理，塑就做旧外观
  • 顺滑缎面里料，柔软亲肤
  • 衣领和下摆融入按扣设计，彰显机车风范

产品细节

  • 面料：100% 棉。 里料：100% 聚酯纤维
  • 侧边口袋设计
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/青灰色/铁灰
  • 款式： HF9426-010

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