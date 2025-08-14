Air Jordan
女子网眼布长袖上衣
¥599
Air Jordan 女子网眼布长袖上衣将精湛工艺与 Jordan 经典元素巧妙糅合。 半透明网眼布结合灵感源自迈克尔·乔丹经典图片的整版印花，为这款弹性长袖上衣增添层次感。
- 显示颜色： 暗烟灰
- 款式： HQ9175-070
Air Jordan
其他细节
- 网眼布面料轻盈舒适，富有弹性
- 拇指孔设计，提升包覆效果，可在运动时稳固衣袖
- 同色系品牌标志，增添出众质感
产品细节
- 89% 聚酯纤维/11% 氨纶
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
