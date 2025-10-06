 
Air Jordan 女子网眼布长袖上衣 - 暗烟灰

Air Jordan

女子网眼布长袖上衣

10% 折让
暗烟灰
帆白

Air Jordan 女子网眼布长袖上衣将精湛工艺与 Jordan 经典元素巧妙糅合。 半透明网眼布结合灵感源自迈克尔·乔丹经典图片的整版印花，为这款弹性长袖上衣增添层次感。


  • 显示颜色： 暗烟灰
  • 款式： HQ9175-070

Air Jordan

10% 折让

其他细节

  • 网眼布面料轻盈舒适，富有弹性
  • 拇指孔设计，提升包覆效果，可在运动时稳固衣袖
  • 同色系品牌标志，增添出众质感

产品细节

  • 89% 聚酯纤维/11% 氨纶
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

