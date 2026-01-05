Air Jordan
女子运动夹克
36% 折让
经典运动风范，融合 Jordan 传奇魅力。 Air Jordan 女子运动夹克采用易于叠搭的宽松版型，塑就舒适的穿着体验。 精致细节设计，彰显 Jumpman 传奇风尚。
- 显示颜色： 黑
- 款式： HV0304-010
其他细节
- 肩部、胸部和衣身采用宽松设计，助力自如畅动，轻松叠搭
- 隐藏式拉链口袋，便于安全存放随身物品
产品细节
- 面料/里料：100% 聚酯纤维
- 手洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
