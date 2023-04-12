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      Air Jordan

      婴童套装

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      Air Jordan 婴童套装包含一件短袖连体衣、一顶针织帽和一双袜子，均采用柔软的针织面料制成，巧搭经典标志设计，缔造舒适贴合的穿着感受。叠肩样式和连体衣按扣设计，方便穿脱。

      • 显示颜色： 白色
      • 款式： CV0734-100

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