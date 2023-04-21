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      Air Jordan

      婴童连体衣套装（3 件）

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      白色
      大学蓝

      Air Jordan 连体衣套装采用柔软面料巧搭经典 Jumpman 标志图案，缔造包覆出众的日常穿着体验。叠肩样式和底部按扣设计，方便穿脱。

      • 显示颜色： 白色
      • 款式： CK4340-100

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