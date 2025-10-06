 
Air Jordan 男子工装长裤 - 传奇浅褐

Air Jordan

男子工装长裤

10% 折让

想要一款由优质面料打造、风格醒目的基本装备？那一定是 Air Jordan 男子工装长裤。该长裤采用宽松版型与厚实斜纹面料，经久耐穿且富有结构感。整版图案的设计灵感源自迈克尔·乔丹的经典海报。纽扣门襟，塑就传统外观；后腰右上饰有品牌标志贴片搭配金属 Jumpman 标志，增添奢华风范。


  • 显示颜色： 传奇浅褐
  • 款式： HV0086-203

Air Jordan

产品细节

  • 100% 棉
  • 可机洗
    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

