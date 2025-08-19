Air Jordan
男子短裤
¥799
Air Jordan 男子短裤将精湛工艺与 Jordan 经典元素巧妙糅合。 利落合成革，为经典 Diamond 短裤注入独特魅力。 编织抽绳搭配拉丝金属锁扣，提升造型格调。
- 显示颜色： Wings Jordan 红/帆白/山脊红
- 款式： HV0078-659
其他细节
- 弹性腰部搭配抽绳，打造理想贴合感
- 裤脚饰有经典菱形镶边，彰显经典 Jordan 风范
产品细节
- 面料：合成革。 口袋：100% 锦纶
- 侧边口袋和后身口袋
- 手洗
