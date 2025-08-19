 
Air Jordan 男子短裤 - Wings Jordan 红/帆白/山脊红

Air Jordan

男子短裤

¥799
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

Air Jordan 男子短裤将精湛工艺与 Jordan 经典元素巧妙糅合。 利落合成革，为经典 Diamond 短裤注入独特魅力。 编织抽绳搭配拉丝金属锁扣，提升造型格调。


  • 显示颜色： Wings Jordan 红/帆白/山脊红
  • 款式： HV0078-659

其他细节

  • 弹性腰部搭配抽绳，打造理想贴合感
  • 裤脚饰有经典菱形镶边，彰显经典 Jordan 风范

产品细节

  • 面料：合成革。 口袋：100% 锦纶
  • 侧边口袋和后身口袋
  • 手洗
  • 显示颜色： Wings Jordan 红/帆白/山脊红
  • 款式： HV0078-659

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。