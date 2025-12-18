Air Jordan
男子羽绒夹克
40% 折让
当气温开始骤降时，是时候穿上夹克御寒了。Air Jordan 男子羽绒夹克采用整版图案设计，灵感源自迈克尔·乔丹的经典海报，并采用羽绒填充物，舒适保暖。即刻上身，畅享温暖舒适感受。
- 显示颜色： 帆白
- 款式： HV0630-133
其他细节
- 采用羽绒填充物，增强保暖性并减轻滞重感，轻盈结构有效锁住热量
- 下摆搭配弹性抽绳和栓扣，可束紧御寒
产品细节
- 面料/里料/镶嵌填充物：100% 聚酯纤维。填充物：鸭绒。绒子含量：85%。充绒量：254 克（L码）
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
